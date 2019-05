Actualidade

(CORREÇÃO DO 1.º PARÁGRAFO) Lisboa, 21 mai 2019 (Lusa) - Uma nova exposição do artista plástico Vasco Araújo vai ser inaugurada no próximo dia 04 de junho, com uma performance inédita, no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa. (CORRIGE DATA DE INAUGURAÇÃO DA MOSTRA E DE REALIZAÇÃO DA PERFORMANCE, QUE ACONTECEM A 04 DE JUNHO, SENDO SEXTA-FEIRA, 24 DE MAIO, DATA LIMITE PARA A INSCRIÇÃO DE INTERESSADOS NA PERFORMANCE)

De acordo com o museu, a performance combina uma travessia pelo Tejo de barco, a partir da Estação Fluvial de Belém, com uma marcha pacífica em que se cantará o "Coro dos Escravos" da ópera "Nabucco", de Verdi.

Intitulada "Libertas - Da condição de pessoa livre", a exposição questiona a ideia de liberdade do ser humano, de quem tem a liberdade de falar, e das fronteiras que existem constantemente entre sociedades, classes, grupos e indivíduos.