Actualidade

Corrupção e burla qualificada são os crimes em investigação no inquérito que motivou na segunda-feira buscas no Hospital de Cascais e na sede do Grupo Lusíadas Saúde em Lisboa, informou hoje a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL).

Segundo a PGDL, na operação desencadeada para cumprimento de mandados de busca emitidos pelo MP e pelo juiz de instrução criminal (JIC), foi apreendida documentação física e digital.

A PGDL revela também que foram inquiridas três testemunhas e não há arguidos constituídos.