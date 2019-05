Actualidade

O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) vai abster-se no ponto da assembleia-geral do BCP que aborda a distribuição de dividendos e a devolução dos cortes nos salários, disse fonte da estrutura à Lusa.

De acordo com a fonte do SNQTB, "num claro sinal de discórdia", o sindicato "irá abster-se no ponto dois da ordem de trabalhos [quarta-feira], relativo à aplicação de resultados para o exercício de 2018", que para além de conter a distribuição de dividendos aos acionistas propõe a devolução faseada dos cortes nos salários dos trabalhadores entre 2014 e 2017.

O SNQTB "não pode aceitar a proposta, nos termos em que está formulada, de uma devolução gradual (a três anos) das remunerações cativadas entre 2014 e 2017", disse a fonte.