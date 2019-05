Europeias

O cabeça de lista do PSD, Paulo Rangel, considerou "natural" que socialistas e sociais-democratas estejam hoje "taco a taco" a fazer campanha no distrito de Aveiro, gracejando ser saudável que o PS queira "pescar nas mesmas áreas".

No final de uma visita a uma empresa transformadora e comercializadora de bacalhau, na Gafanha da Nazaré, em Ílhavo (Aveiro), o eurodeputado foi questionado sobre o facto de PS e PSD estarem hoje ao final da tarde e noite no distrito de Aveiro, com iniciativas próximas em termos de temática e localização.

"Acho perfeitamente natural que estejamos taco a taco, que é assim que vejo a campanha. Portanto, que o PS queira pescar nas nossas áreas é uma coisa que nós consideramos saudável", afirmou.