O CDS acatou hoje a recomendação da Comissão Nacional de Eleições (CNE) e retirou a publicação no Twitter por "indícios de violação" da lei eleitoral, apesar de considerar a "questão trivial" e própria de uma campanha.

O secretário-geral do partido, Pedro Morais Soares, disse à agência Lusa que o partido foi notificado pela CNE e não pretende fazer "um caso", dado que se trata, nas suas palavras, de "uma questão trivial e própria de uma campanha eleitoral".

Em causa está uma publicação na rede social Twitter pelo CDS-PP, em que "a imagem de propaganda do PS é identificada com o símbolo e com a sigla desta candidatura, na qual os centristas colocam as seguintes expressões: 'NÓS FALAMOS MAS NÃO FAZEMOS', '#SOMOS PROMESSAS' e um conjunto de três frases com uma cruz vermelha a anteceder (Xreduzir carga fiscal; Xexecução de fundos europeus; Xneutralidade fiscal nos combustíveis)".