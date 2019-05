Actualidade

A alteração à Convenção para evitar a dupla tributação assinada pela Suécia e Portugal prevê que os suecos recomecem a tributar as pensões dos seus reformados em 2023, mas exige que, entretanto, Portugal acabe com o regime de isenção.

O protocolo que altera aquela convenção foi assinado no dia 17 de maio entre o ministro das Finanças português, Mário Centeno, e a sua homóloga sueca e contempla dois momentos e duas formas de atuação em termos de tributação das pensões privadas dos reformados suecos que vivem em Portugal ao abrigo do regime do Residente Não Habitual (RNH) e lhes confere isenção de IRS naquele tipo de rendimentos.

Em reposta à Lusa, fonte oficial do Ministério das Finanças refere que o protocolo devolve à Suécia o direito de tributar os reformados a partir de 01 de janeiro de 2020, mas também contempla um período transitório, até 01 de janeiro de 2023, que confere a Portugal o direito de tributar sozinho estes contribuintes, desde que acabe com o regime de isenção atualmente em vigor no âmbito do RNH.