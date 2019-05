Urban Beach

Um dos três ex-seguranças acusados de tentativa de homicídio de dois homens, junto à discoteca Urban Beach, admitiu hoje em tribunal ter atingido e ferido uma das vítimas com os pés no peito, afirmando ter sido um ato irrefletido.

Na sessão de hoje do julgamento, que decorre no Tribunal Central Criminal de Lisboa, um dos arguidos, que prestou declarações pela primeira vez em julgamento, confirmou ter saltado com as pernas fletidas sobre um dos dois jovens agredidos na madrugada do 01 de novembro de 2017.

De acordo com este arguido, o homem possuía um x-ato numa das mãos, que poderia "constituir perigo" para si. O ex-segurança disse que saltou para lhe retirar o objeto das mãos, assegurando que não o queria magoar.