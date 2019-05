Europeias

A cabeça de lista do BE às europeias, Marisa Matias, criticou hoje a aproximação que António Costa está a fazer à direita liberal nestas eleições, a antítese do caminho feito em Portugal e uma aliança "para um futuro diferente".

Depois de uma manhã em Torres Novas, distrito de Santarém, a caravana do BE chegou a Braga, para uma arruada pelo centro da cidade, antes do comício noturno.

"Portugal está a ser um exemplo para toda a União Europeia porque mostrou que através do aumento de salários, de pensões e de combate à precariedade se consegue consolidar as contas públicas e ter melhor vida para as pessoas e melhores resultados e por isso é com alguma preocupação que vejo, durante esta campanha, a aproximação de António Costa à direita liberal, a Emmanuel Macron", criticou, um dia depois da visita do primeiro-ministro português a Paris.