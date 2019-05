Actualidade

O Banco Nacional Ultramarino (BNU) anunciou o lançamento de um novo serviço de pagamento digital para os clientes da instituição através de uma parceria com o MacauPass, que disponibiliza um cartão inteligente sem contacto.

"Os clientes do BNU podem agora associar uma das suas contas no BNU à aplicação MPay e começar a fazer carregamentos instantâneos da 'wallet' e pagamentos diretos, para além de utilizar as outras funcionalidades já disponíveis na aplicação MPay", informou a entidade bancária em comunicado.

O BNU adiantou que "este novo serviço está a ser muito bem aceite pelo mercado, contabilizando mais de 6.000 associações de contas (...) à 'wallet' da MPay em apenas seis dias".