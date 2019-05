Actualidade

O Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas (SBSI) vai manifestar-se hoje na assembleia-geral do BCP a favor do plano de devolução faseada dos salários cortados entre 2014 e 2017, disse o seu presidente à Lusa.

"O nosso motivo para lá estar é sensibilizar os acionistas para que seja aprovado o plano que vai ser apresentado pela comissão executiva [do banco], no sentido dos trabalhadores que tiveram retenções salariais serem recompensados por essas perdas", disse o presidente do SBSI, Rui Riso, à Lusa.

O ponto dois da assembleia-geral do BCP é relativo à distribuição de lucros pelos acionistas e devolução de parte dos cortes salariais que os trabalhadores sofreram entre 2014 e 2017, que o banco propõe que seja feito de forma faseada.