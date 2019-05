Actualidade

Grupos de manifestantes e efetivos policiais voltaram hoje a envolver-se em confrontos no centro de Jacarta, com protestos a ocorrer noutros pontos da Indonésia, levando as autoridades a anunciar o bloqueio parcial às redes sociais.

Os novos confrontos - depois de manifestações na noite de terça-feira e na manhã de hoje que causaram seis mortos e 200 feridos - estão a ocorrer na zona do mercado de Tanah Abang, na zona ocidental da capital.

Em conferência de imprensa para dar conta da situação atual, o ministro coordenador da Segurança, Wiranto, disse que as autoridades vão bloquear o acesso às redes sociais em certas zonas, sem concretizar os locais.