Moçambique/Dívidas ocultas

O ex-bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique (OAM) Gilberto Correia manifestou hoje "perplexidade" com a decisão do ministro da Justiça e Serviços Correcionais sul-africano de autorizar a extradição do antigo ministro das Finanças de Moçambique Manuel Chang.

"Tenho uma perplexidade com o facto de o ministro da Justiça sul-africano tomar uma decisão dessa magnitude enquanto está num Governo em regime de gestão, que aguarda a formação de um novo Governo, após as eleições", disse Gilberto Correia, em declarações à Lusa.

Gilberto Correia considerou surpreendente que Michael Masutha tenha ordenado a extradição de Manuel Chang, quando, como parte de um Governo de gestão, deve limitar-se a ações de rotina e nem sabe se vai integrar o próximo executivo resultante das eleições gerais de 08 de maio na África do Sul.