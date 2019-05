Moçambique/Dívidas ocultas

O analista da Capital Economics que segue a economia de Moçambique disse hoje à Lusa que a perceção dos investidores sobre a extradição de Manuel Chang para Maputo vai depender do que o Governo fará.

"A perceção dos investidores e das instituições internacionais vai depender inteiramente do que o Governo de Moçambique vai fazer com Manuel Chang quando ele for extraditado", disse John Ashbourne, em declarações à Lusa.

"O regresso do antigo ministro levanta algumas escolhas dolorosas que teriam sido evitadas se ele tivesse sido enviado para os EUA", acrescentou o analista, notando que "não há uma saída fácil para as autoridades moçambicanas".