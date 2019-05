Actualidade

As instalações do Depósito Geral de Material da Força Aérea (DGMFA), em Alverca vão estar a funcionar com serviços mínimos, pelo menos até segunda-feira, devido à deteção da presença de 'legionella', confirmou à agência Lusa fonte oficial

"Na sequência de análises que fazemos com regularidade nas instalações da Força Aérea, foram detetados uns parâmetros acima dos valores normais e, por uma questão de prevenção e precaução, foi decidido que a unidade entrasse em serviços mínimos para proceder a todo o processo de limpeza e descontaminação", explicou à Lusa o tenente-coronel Manuel Costa, porta voz da Força Área Portuguesa.

A mesmo fonte ressalvou que "não há militares com queixas" e que ainda não foi encontrada a fonte de contaminação: "Neste momento tudo aquilo que está a ser feito é para detetar e proceder à sua eliminação", atestou.