Europeias

O cabeça de lista do PAN às europeias insistiu hoje na conquista do eleitorado universitário, em relação ao qual assume uma "expectativa elevada", concentrando-se na mensagem do combate às alterações climáticas.

"É o destino deles que está em jogo e eles cada vez mais percebem isso com a questão das alterações climáticas", disse à Lusa Francisco Guerreiro, no final de uma distribuição de folhetos informativos do PAN na Cidade Universitária, em Lisboa.

Acompanhado pelo porta-voz e deputado do partido, André Silva, Francisco Guerreiro abordava as pessoas que saiam do metro, muitas mostravam indiferença e rostos fechados, a algumas perguntava se conheciam as propostas do PAN, ouvia a resposta e, invariavelmente, sublinhava de imediato: "Estamos muito focados nas alterações climáticas".