Actualidade

A Comissão Europeia propôs hoje uma maior transparência na forma como os preços dos produtos agroalimentares são determinados ao longo da cadeia de abastecimento alimentar, abrindo uma consulta pública ao setor.

As medidas propostas abrangem os setores da carne, dos ovos, dos produtos lácteos, dos frutos e produtos hortícolas, das culturas arvenses, do açúcar e do azeite.

A consulta pública à proposta de maior transparência abre hoje e decorrerá durante quatro semanas.