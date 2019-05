Europeias

A primeira candidata do BE às europeias desafiou hoje o líder do PS, António Costa, a "clarificar qual o caminho que quer seguir", concordando com Pedro Nuno Santos que defende "uma linha divisória muito clara entre liberais e socialistas".

No final de uma ação de campanha de quase uma hora na Feira de Famalicão, distrito de Braga, Marisa Matias foi confrontada com as declarações de terça-feira à noite do dirigente socialista Pedro Nuno Santos que defendeu que os socialistas devem assumir também na Europa uma dialética de "tensão permanente" face aos liberais.

"Não posso falar do que é que se está a passar internamente no PS, não sei, mas concordo com o que disse Pedro Nuno Santos, que é preciso uma linha divisória muito clara entre liberais e socialistas, sim", assumiu.