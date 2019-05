Actualidade

A greve dos trabalhadores do Hospital Amadora-Sintra está a registar uma adesão superior a 95%, com as consultas externas encerradas, segundo o sindicato que decretou a paralisação.

Sebastião Santana, dirigente da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, disse que o Hospital Fernando da Fonseca está hoje a trabalhar em serviços mínimos, sendo que no bloco operatório só estão a ser atendidas as situações urgentes e emergentes.

Os trabalhadores reivindicam a aplicação neste hospital do acordo coletivo de trabalho que vigora em todas as unidades hospitalares EPE do país.