Actualidade

O ensemble Quartetazzo, que reúne quatro flautistas "destacadas na cena da música improvisada de Madrid", em Espanha, vai atuar no sábado, numa aldeia do concelho de Odemira, no 10.º concerto do Festival Terras Sem Sombra deste ano.

O concerto "Noutras Margens: Obras Americanas e Europeias para Flauta" vai decorrer a partir das 21:30, na igreja paroquial da aldeia de São Martinho das Amoreiras, concelho de Odemira, distrito de Beja, refere a organizadora do festival, a associação Pedra Angular, num comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a associação, no concerto, o quarteto de flautas travessas, "sem esquivar declinações do jazz", vai interpretar um programa de música contemporânea "muito pouco conhecido" e composto por peças de Espanha, Brasil, Argentina e Estados Unidos da América.