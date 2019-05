Actualidade

A câmara de Ponta Delgada quer que as Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que se iniciam na sexta-feira, sejam vividas pelos cidadãos "com intensidade", mas realçou a importância de haver uma boa gestão ambiental no certame.

À agência Lusa, o vereador com a tutela do Ambiente, Pedro Furtado, sublinhou que haverá nos espaços públicos "vários contentores de separação" de resíduos e este ano há uma aposta, nos seis restaurantes móveis, na substituição dos artigos de plástico por materiais biodegradáveis.

"Pretendemos uma ação integrada e ampla, uma boa separação dos resíduos", prosseguiu o vereador, acrescentando que cada restaurante terá contentores próprios e haverá inclusive "benefícios financeiros" para os que consigam promover uma boa separação de resíduos.