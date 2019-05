Moçambique/Dívidas ocultas

O especialista britânico em assuntos africanos Alex Vines acredita que a extradição do ex-ministro das Finanças Manuel Chang pode ser uma oportunidade para Moçambique testar a imparcialidade da justiça e do partido no poder, Frelimo.

"Existe uma oportunidade para Moçambique demonstrar que consegue julgar antigos dirigentes superiores", afirmou à agência Lusa Alex Vines, diretor do programa Africa do Instituto Real de Relações Internacionais - Chatham House.

Vines lembrou que estão agendadas eleições gerais para outubro e que "o eleitorado está bastante zangado" com o partido do Governo, Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), devido ao escândalo das dívidas ocultas.