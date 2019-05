Europeias

O cabeça de lista do PSD, Paulo Rangel, acusou hoje António Costa de ter "dois amores que em nada são iguais", ligando-se a BE e PCP em Lisboa e tentando uma aliança com os liberais em Bruxelas.

"Quando vejo António Costa em Portugal a ligar-se à geringonça e em Bruxelas a piscar o olho, a dar abraços e beijinhos aos liberais, só me ocorre uma velha canção popular: António Costa tem dois amores que em nada são iguais, uns são socialistas e os outros são liberais", afirmou o eurodeputado, num almoço-comício em Tondela.

Rangel acusou Costa de "mais uma manobra de oportunismo eleitoral" e de "ginástica ideológica", depois de na segunda-feira o primeiro-ministro se ter reunido com o Presidente francês Emmanuel Mácron, salientando ambos a importância da criação de "uma coligação de progresso e futuro" após as eleições europeias entre as forças políticas que pretendem construir a próxima etapa do projeto europeu.