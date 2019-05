Actualidade

O prazo de entrega da declaração anual do IRC (Modelo 22) foi alargado por um mês, podendo esta obrigação fiscal ser cumprida até 30 de junho, segundo prevê um despacho do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.

No despacho, António Mendonça Mendes determina, assim, que as obrigações fiscais relativas "à entrega da declaração periódica de rendimentos de IRC (declaração Modelo 22) do período de tributação de 2018 possa ser cumprida até 30 de junho de 2019, sem penalidade".

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais justifica este prolongamento do prazo com as alterações legislativas relacionadas com a entrega de declarações fiscais e com o "dever" da administração tributária em assegurar aos contribuintes a possibilidade de cumprirem as suas obrigações tributárias "num prazo razoável".