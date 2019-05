Actualidade

O presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) defendeu hoje que a introdução das trotinetes e bicicletas elétricas na região tem que ter "responsabilidade tripartida" entre municípios, operadores e utilizadores.

"Neste momento, o desafio para todas as cidades é a adaptação a estes novos meios de mobilidade. Não vale a pena tentarmos fazer o papel do Velho do Restelo porque é impossível isto voltar para trás. É impossível conseguir parar esta inovação e nomeadamente uma inovação que é feita em meios de mobilidade que até são mais ecológicos", como são as "trotinetes e bicicletas elétricas", defendeu o presidente da TPNP, em entrevista telefónica à Lusa a propósito da nova vaga de transportes turísticos e ecológicos à região Norte.

A chegada de novos meios de transporte às cidades portuguesas, como está a suceder com as trotinetes elétricas, traz um desafio "grande" à região do Norte e a segurança deve ser uma "responsabilidade tripartida entre municípios, operadores e utilizadores", avisa Luís Pedro Martins,