Actualidade

A intervenção plástica na Estação do Lumiar do Metropolitano de Lisboa, e a intervenção artística em azulejo "Viagem da Camélia" estão entre os galardoados com os prémios do Projeto SOS Azulejo, de acordo com o sítio 'online' da iniciativa.

Organizados anualmente pelo Museu da Polícia Judiciária, os prémios destinam-se a reconhecer o trabalho de proteção e de valorização do património azulejar português ou de origem e tradição portuguesas.

Ao todo foram atribuídos, este ano, cinco prémios e oito menções honrosas a projetos ou iniciativas relativas a 2018.