Actualidade

O Presidente da República agradeceu hoje o contributo do Observador para o pluralismo comunicacional em Portugal, considerando que este jornal 'online' nem sempre foi adepto do seu estilo e muito menos da coabitação com o atual Governo.

Marcelo Rebelo de Sousa falava numa conversa com José Manuel Fernandes, que está à frente da direção editorial do Observador, durante a festa do quinto aniversário deste órgão de comunicação social, que foi transmitida em direto no seu portal na Internet.

"Nem sempre o Observador foi apaixonado pela minha candidatura, foi apaixonado pela minha eleição, foi apaixonado pelo meu estilo, foi apaixonado pelo meu desempenho. E, decididamente, não é apaixonado pela coabitação que eu mantenho com um Governo de esquerda", disse o chefe de Estado.