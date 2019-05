Actualidade

Duas pinturas de Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992) vão ser cedidas pelo Novo Banco à fundação que gere o legado da artista, em Lisboa, para ficarem em exposição a partir de quinta-feira, anunciou hoje a instituição bancária.

De acordo com o Novo Banco, na quinta-feira será assinado um protocolo com a Fundação Arpad Szenes - Vieira da Silva, para a cedência das duas telas que pertencem à Coleção de Pintura do Novo Banco.

As obras são uma tela "Sem título" (1947) e "Le grand navire" (1966), selecionadas para "enriquecer o acervo" do museu da pintora, considerada uma das maiores artistas do século XX.