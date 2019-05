Actualidade

A banda Alma Nuestra, criada por Salvador Sobral e pelo músico cubano Victor Zamora, é o primeiro nome confirmado para o Festival das Artes, em Coimbra, que decorre de 19 a 28 de julho.

Alma Nuestra vai atuar a 25 de julho, no Anfiteatro Colina de Camões, na Quinta das Lágrimas, prometendo "sons da América Latina com roupagem jazz", anunciou hoje a organização do Festival das Artes, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

"A banda regressa às bem conhecidas e intemporais canções de Cuba, Argentina e de outras terras sul-americanas, reinventando-as e tornando-as únicas e pessoais", acrescenta a mesma nota.