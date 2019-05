Europeias

O presidente do PSD, Rui Rio, desvalorizou hoje as sondagens que apontam a derrota no partido nas europeias e garantiu que "seria irresponsável" qualquer cenário de demissão a quatro meses das legislativas.

No final de uma ação de campanha na praia de Mira, Rio foi questionado se será um mau resultado o PSD manter os seis deputados que tem atualmente no Parlamento Europeu.

"Não é o resultado que nós esperamos", admitiu, reiterando, como tem dito ao longo da campanha, que "um bom resultado é crescer bastante" em relação a 2014 e um "muito bom resultado" será vencer as eleições.