Actualidade

O Ministério Público (MP) anunciou hoje que requereu o julgamento em tribunal coletivo de dois arguidos, adeptos do Sport Lisboa e Benfica, imputando-lhes a prática dos crimes de "ofensa à integridade física qualificada" e "resistência e coação sobre funcionário".

Os factos decorreram na ilha de São Miguel, na noite de 11 para 12 de janeiro deste ano, após o jogo de futebol entre o Santa Clara e o Benfica, e os arguidos em causa integram a claque dos encarnados de Lisboa, os "No Name Boys".

No essencial, diz o MP, "ficou suficientemente indiciado" que na noite de 11 para 12 de janeiro, "no exterior de uma discoteca de Ponta Delgada, os arguidos e outros elementos" da claque "agrediram o proprietário da discoteca no rosto, desferindo-lhe um forte golpe com uma garrafa de vidro, que se partiu".