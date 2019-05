Actualidade

O Governo manifestou-se hoje expectante em relação à suspensão da greve dos mestres da Soflusa, empresa de transporte fluvial entre Barreiro e Lisboa, após ter chegado a um acordo com os sindicatos representativos dos trabalhadores.

"A expectativa é que, estando esgotadas as razões da greve, até ao fim do dia possamos ter uma notícia de suspensão da greve", afirmou o secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, José Mendes, em declarações à agência Lusa, depois de uma reunião de última hora com sindicatos dos trabalhadores da Soflusa, no Terminal Fluvial do Cais do Sodré, em Lisboa.

De acordo com o governante, a suspensão da greve não ficou já decidida, porque "compete aos trabalhadores", ou seja, "é preciso consultar os mestres" da Soflusa.