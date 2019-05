Actualidade

O FC Porto sagrou-se hoje pela 23.ª vez campeão português de hóquei em patins, ao vencer em casa o Riba d'Ave, por 6-3, em jogo em atraso da 24.ª jornada do Nacional.

Com uma jornada por disputar, os 'dragões' passam a somar 64 pontos, mais três do que a Oliveirense, sobre quem têm vantagem no confronto direto.

O FC Porto, que sucede ao Sporting como campeão, somou o 23.º troféu e igualou o Benfica como clube mais titulado.