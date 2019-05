Europeias

O Conselho Regional da Europa (CRE) do Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP) lamentou hoje a falta de resposta ao aumento substancial de eleitores portugueses no estrangeiro, que votam sábado e domingo nas europeias.

Em dezembro passado, o recenseamento automático para os portugueses residentes no estrangeiro, previsto na nova lei eleitoral, aumentou o número de eleitores de 318 mil para 1,4 milhões.

No entanto, o desdobramento das mesas de voto ficou "muito aquém do necessário", lamentou a CRE, em comunicado, sublinhando que "o aumento de 20% é insuficiente para responder ao aumento de mais de 400% do universo eleitoral".