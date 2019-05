Actualidade

O analista da Fitch responsável pelo acompanhamento de Macau considerou hoje, em entrevista à Lusa, que a diversificação da economia só poderá acontecer de forma realista e eficaz se estiver relacionada com atividades de turismo.

"Macau é, por natureza, um centro de turismo, por isso pensar que pode diversificar a sua economia para alguma coisa não relacionada com o turismo é demasiado ambicioso e pode até nem ser uma coisa realista", disse Andrew Fennell.

Em entrevista à Lusa nos escritórios da Fitch Ratings, em Hong Kong, Fennell explicou que "os planos do Governo passam por diversificar a economia dentro das condições existentes, é a Meca do jogo, o maior centro de jogo do mundo, atraem muitos turistas, e os esforços que têm feito é para ficarem mais tempo, fazerem mais do que apenas jogar, são atividades relacionadas".