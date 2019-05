Actualidade

A zona do Lumiar acolhe, entre hoje e domingo, a 3.ª edição do Muro - Festival de Arte Urbana de Lisboa, dedicada à música e que tem entre os artistas convidados Pantónio, Third, Glam, Peeta e Fulviet.

Depois de edições no Bairro Padre Cruz, em 2016, e em Marvila, em 2017, a Galeria de Arte Urbana (GAU) da Câmara de Lisboa optou pelo Lumiar, mais especificamente a zona envolvente do bairro da Cruz Vermelha e da Alta de Lisboa.

A escolha do tema - música - prende-se com o facto de haver muitos músicos presentes na toponímia daquela área, com artérias como Alameda da Música, Rua Ferrer Trindade ou Rua Luís Piçarra.