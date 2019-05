Actualidade

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e o seu partido nacionalista hindu lideram hoje a contagem de votos nas legislativas do país.

Às 10:05 (05:35 em Lisboa), o Partido Bharatiya Janata (BJP, ou Partido do Povo Indiano, no poder) liderava a contagem em 277 círculos eleitorais, enquanto o seu principal rival, o Congresso Nacional Indiano, dominava em 55, de acordo com o 'site' da comissão eleitoral indiana.

A câmara baixa do Parlamento indiano conta 542 lugares, sendo que para formar governo um partido ou coligação precisa de 272 assentos.