Moçambique/Dívidas ocultas

O ministro da Justiça moçambicano, Joaquim Veríssimo, disse que há todo o interesse do povo em julgar o ex-ministro das Finanças Manuel Chang em Moçambique no âmbito do caso das dívidas ocultas.

O povo moçambicano "é o povo mais lesado e, por conseguinte, tem todo o interesse em julgar aquele que criou realmente prejuízo ao seu erário público", referiu o governante, em declarações à Rádio Moçambique, na quarta-feira.

A extradição para Moçambique em vez dos EUA "visa fundamentalmente proteger os interesses mais nobres do povo moçambicano", acrescentou.