Actualidade

O brasileiro Gersinho é o novo treinador do voleibol do Sporting, substituindo no cargo Hugo Silva, e já se mostrou "entusiasmado com uma das melhores estruturas do mundo", anunciou hoje o clube lisboeta no site oficial.

"Gosto de equipas aguerridas, que trabalham forte e que acreditam no potencial que têm, mas também que tenham volume de jogo e que sejam agressivas no ataque", declarou Gersinho, de 40 anos, aos canais de comunicação do clube de Alvalade.

O novo treinador afirmou que já viu alguns encontros do Sporting da última época (em que perdeu o título para o Benfica) e considerou que a equipa pode crescer em alguns fundamentos de jogo em que não esteve tão bem, como a receção.