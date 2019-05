Actualidade

Os avançados Cristiano Ronaldo, que falhou a fase de qualificação, e João Félix, sem qualquer internacionalização, integram os 23 convocados de Portugal para a ronda final da Liga das Nações de futebol, divulgados hoje pelo selecionador Fernando Santos.

Cristiano Ronaldo, de 34 anos, o jogador com maior número de jogos (156) e golos (85) pela seleção nacional, foi o grande ausente da fase inicial da competição, por decisão conjunta com Fernando Santos, na qual a equipa campeã europeia venceu o grupo 3 de qualificação, à frente da Itália e a da Polónia, com duas vitórias e dois empates.

João Félix, de 19 anos, que se assumiu como uma das principais referências do Benfica na segunda metade da época 2018/19, contribuindo decisivamente para a conquista do 37.º título nacional por parte da equipa lisboeta, já tinha sido chamado para o arranque da fase de apuramento para o Euro2020, frente à Ucrânia e Sérvia, mas não foi utilizado em nenhum dos encontros.