Actualidade

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) informou hoje que a avaria informática no servidor que abrange sete centros de saúde do concelho de Loures está a ser intervencionada, prevendo-se que fique resolvida hoje.

"Não obstante os constrangimentos resultantes da falha informática - o que tem implicado a realização de registos e receituário manual, por exemplo, - os utentes têm tido resposta, pelo que devem manter o recurso às unidades de saúde em causa", pode ler-se no comunicado da ARSLVT.

De acordo com a Administração Regional de Saúde, "ao início desta tarde será feita uma segunda intervenção no servidor em causa, estimando-se que a avaria esteja resolvida ainda hoje".