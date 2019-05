Actualidade

O Centro Hospitalar do Oeste (CHO) prevê este ano colocar duas centenas de doentes em hospitalização domiciliária, projeto que vai arrancar em junho na região, disse hoje a presidente do conselho de administração da instituição.

O CHO estima que as duas equipas de apoio à hospitalização domiciliária, uma em Torres Vedras (distrito de Lisboa) e outra nas Caldas da Rainha (distrito de Leiria), possam tratar este ano uma centena de doentes cada uma, disse à agência Lusa Elsa Banza.

A presidente do conselho de administração do CHO adiantou que o projeto vai arrancar em junho, com 10 camas de hospitalização domiciliária, cinco das quais na área de influência do hospital de Torres Vedras e outras cinco na área do das Caldas da Rainha.