Europeias

O cabeça de lista do PSD às europeias, Paulo Rangel, pediu hoje ao partido que não desista, nem se desmotive com as sondagens desfavoráveis, dizendo que a vitória dos sociais-democratas será um sentimento que se entranhará no domingo.

"Este sentimento até pode ser um sentimento que alguns, levados por alguma onda, alguma bolha mais mediática, acha que se estranha. Pode ser um sentimento que hoje se estranha, mas podem ter a certeza que no domingo à noite é um sentimento que se entranha, porque estou absolutamente convicto que nós vamos vencer as eleições europeias", afirmou o candidato, adaptando uma frase de Fernando Pessoa.

No almoço numa cervejaria lisboeta, que antecede a tradicional arruada no Chiado, e numa aparente referência às sondagens que atribuem uma derrota ao partido, Paulo Rangel pediu a todos que "não desistam, não desmotivem e não desmobilizem", avisando que até domingo "há muito trabalho a fazer".