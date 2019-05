Actualidade

A Câmara Municipal de Loures criticou hoje a "ausência de resposta" das instituições do Estado no realojamento das famílias que habitavam num antigo paiol em Sacavém, que ardeu no domingo, apelando a que seja encontrada uma solução transitória.

Em causa está o apoio a 14 famílias, constituídas por 37 pessoas - 20 adultos e 17 menores -, que habitavam num antigo paiol, junto à Quinta do Mocho, em Sacavém, no concelho de Loures (distrito de Lisboa), e que ficaram desalojadas no domingo, na sequência de um incêndio.