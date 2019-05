Actualidade

O Banco Standard reviu hoje em baixa a previsão de crescimento económico de Moçambique, antecipando agora uma expansão de 2,7% este ano e de 3,5% no próximo ano por causa dos furacões que atingiram o país.

"Os ciclones tropicais Idai e Kenneth causaram perdas humanas, danos nas infraestruturas e perturbações na produção, levando a uma revisão em baixa das nossas previsões de crescimento do PIB para os 2,7% este ano, o que representa mais uma descida face aos 3,7% previstos no início do ano e aos 2,5% previstos em março", lê-se no relatório de junho sobre os Mercados Africanos.

O documento, enviado aos clientes e a que a Lusa teve acesso, alerta que a previsão de crescimento para o próximo ano também foi reduzida, de 3,9% para 3,5% do PIB, e vinca que "o rendimento disponível vai continuar pressionado, limitando a contribuição do consumo privado para o crescimento do PIB".