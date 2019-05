Actualidade

O Banco Central Europeu (BCE) colocou dúvidas sobre a articulação do Banco de Portugal (BdP) com o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF) e com a Autoridade de Resolução, num parecer sobre a proposta de lei de supervisão financeira.

O parecer assinado pelo presidente do BCE, Mario Draghi, consultado pela agência Lusa, indica que a proposta do Governo para a supervisão financeira "não é clara quanto às atribuições" do novo CNSF "em matéria de coordenação das respostas a pedidos de entidades nacionais e estrangeiras, bem como de organizações internacionais".

Mario Draghi defende ainda, no parecer, que como Portugal tem um mercado financeiro "relativamente pequeno", existem argumentos, "de uma perspetiva de eficiência e de sinergias, a favor da concentração das responsabilidades de supervisão e macroprudenciais numa única autoridade".