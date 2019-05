Europeias

O cabeça de lista socialista ao Parlamento Europeu, Pedro Marques, viajou hoje de metro, entre Gaia e Porto, para regressar ao discurso sobre as consequências sociais da descida do preço dos passes sociais nas áreas metropolitanas.

No percurso de metropolitano, que demorou cerca de 15 minutos, Pedro Marques fez-se acompanhar pelos presidentes de câmaras de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, Gondomar, Marco Martins, e Valongo, José Manuel Ribeiro, além do vereador do Porto Manuel Pizarro, "número nove" da lista europeia do PS.

Coube a Eduardo Vítor Rodrigues distribuir os títulos de transporte (o andante) pelos membros da campanha nacional do PS e pelos jornalistas que acompanham pelo país.