O valor do Adicional ao IMI que em 2018 foi transferido para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social "representa apenas 37% do valor total" de receita gerada por este imposto, disse hoje o CFP.

Segundo o relatório do Conselho das Finanças Públicas (CFP) sobre a "Evolução da Segurança Social e da CGA em 2018", hoje divulgado, no ano passado foram transferidos 50 milhões de euros da receita do Adicional ao IMI para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS), valor que "representa apenas 37% do valor cobrado" nesse ano, que acendeu a 135,3 milhões de euros.

"Pelo segundo ano consecutivo, o valor cobrado relativo ao Adicional ao IMI não reverteu integralmente para o FEFSS", refere o CFP, acrescentando que, relativamente a 2018, "o montante provisório por transferir é de 85,3 milhões de euros", que "acrescem aos 87 milhões de euros referidos no Parecer da Conta Geral do Estado para 2017 do Tribunal de Contas", o que totaliza 172,3 milhões de euros.