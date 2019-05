Hells Angels

Os dois arguidos que se encontravam no estrangeiro e que se entregaram na quarta-feira às autoridades, no âmbito do processo dos Hells Angels, saíram hoje em liberdade, após primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa.

Fonte da defesa disse à agência Lusa que os dois arguidos ficam sujeitos às medidas de coação de apresentações às autoridades e de proibição de contactar entre si e com outros elementos ligados aos Hells Angels.

Segundo a mesma fonte, os dois arguidos podem ausentar-se para o estrangeiro, uma vez que se entregaram voluntariamente e trabalham fora do país.