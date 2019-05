Actualidade

O ministro das Finanças, Mário Centeno, assegurou hoje em Madrid que serão feitas as "clarificações que forem necessárias" face às "dúvidas" do Banco Central Europeu (BCE) sobre a proposta de lei do Governo para a supervisão financeira.

"As clarificações que forem necessárias fazer face às dúvidas do BCE serão feitas", disse Mário Centeno à margem de uma conferência sobre "Desafios para a Economia europeia" na qual participou com a ministra da Economia espanhola, Nadia Calvino.

O ministro português acrescentou que está "certo" de que Lisboa conseguirá "nas próximas semanas e meses" aprovar uma proposta que, "obviamente, respeite os tratados e a vontade política de reforço da supervisão em Portugal".