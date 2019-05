Actualidade

Os trabalhos de reparação da Ponte da Arrábida começam na segunda-feira, devendo estender-se até 01 de junho, o que vai obrigar ao condicionamento do trânsito, de forma faseada, nos dois sentidos, informou hoje a Infraestruturas de Portugal (IP).

Em comunicado a empresa revela que, "como havia sido anunciado, e após a intervenção preventiva de retirada controlada do betão destacado que a IP realizou na noite de 15 para 16 de maio, dá-se agora início à intervenção de tratamento e proteção do recobrimento da estrutura", na zona inferior do tabuleiro da Ponte da Arrábida.

Segundo a IP, para a realização dos trabalhos de saneamento e reparação do betão na zona inferior do tabuleiro da Ponte da Arrábida, será necessário implementar restrições à circulação no tabuleiro, "sempre em período noturno de modo a minimizar os impactos na mobilidade das pessoas".